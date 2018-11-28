"Послав чекістів за відомою адресою": захоплений ФСБ Росії український командир відмовився давати "свідчення"

Під час штурму катер під командуванням Мокряка був пошкоджений росіянами. Майже вся команда катера отримала поранення і не змогла чинити опір агресору.

Командир малого броньованого артилерійського катера ВМС ЗС України "Бердянськ" старший лейтенант Роман Мокряк відмовився відповідати на питання співробітників російського ФСБ і "зізнатися" на відео у не скоєних ним злочинах.

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Про це з посиланням на видання "Думська" повідомляє Український мілітарний портал.

Видання отримало цю інформацію від правозахисників, які займаються правовою підтримкою полонених в окупованому Криму.

"Він відмінний офіцер і смілива людина. Послав чекістів за відомою адресою", - розповів співрозмовник видання.

Під час штурму катер під командуванням Мокряка був пошкоджений росіянами, в результаті чого майже вся команда катера отримали поранення і не змогла чинити опір агресору.

Роман Мокряк народився в 1986 році в Кіровоградській області. Починав службу в Севастополі на підводному човні "Запоріжжя". Після окупації Криму залишився вірним присязі і продовжив службу на ракетному катері "Прилуки".

У 2016 році прийняв під командування самий новий на той час броньований артилерійський катер з бортовим номером U175, який згодом отримав ім'я "Бердянськ".