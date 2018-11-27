В окупованому Сімферополі сьогодні заарештували 12 українських моряків

Українці будуть утримуватись в Сімферопольському СІЗО, наразі їх везуть в ФСБ задля вручення обвинувачення.

Підконтрольний РФ Київський райсуд окупованого Сімферополя завершив на сьогодні судові засідання з обрання запобіжного заходу для захоплених ФСБ українських моряків. Заарештовано 12 українців.

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Про це в Facebook повідомляє журналіст Антон Наумлюк. За його словами, українці були заарештовані до 25 січня 2019 року. Він також наводить їх імена:

Володимир Варімез, Сергій Цибізов, Андрій Оприско, Віктор Беспальченко, Володимир Терещенко, Роман Мокряк, Михайло Власюк, Сергій Попов, Юрій Будзило, Владислав Костишин, Богдан Головаш та Сергій Чуліба.

«Вони будуть знаходитися в Сімферопольському СІЗО, наразі їх доправляють до ФСБ задля вручення звинувачення за частиною 3 статті 322 КК РФ - "незаконний перетин кордону РФ групою осіб за попередньою змовою" та допиту. Максимальне покарання за статтею - шість років позбавлення волі», - розповів Наумлюк.

«Про тортури ніхто з тих, з ким вдалося сьогодні побачитися незалежним адвокатам, не повідомляв, але про психологічний тиск, який чинили співробітники ФСБ, щоб отримати "необхідні свідчення", говорив, наприклад, Сергій Цибізов, відео-допит якого поширили вчора російські ЗМІ», - зазначив він.

Нагадаємо, 25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери та буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються 24 українські моряки.