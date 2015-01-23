Семенченко: 31-й блокпост перебуває на нейтральній території

Про це у коментарі Радіо Свобода повідомив народний депутат та командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко, який перебуває в зоні АТО.

«Учора українська артилерія завдала дуже серйозного удару по військам бойовиків: розбила масу техніки. Вони залишили 31 блокпост. Зараз він на нейтральній території. З різних сторін знищені всі інженерні споруди», – зазначив він.

Водночас, за словами Семенченка, фіксується накопичення сил бойовиків поблизу міста Дебальцеве та селища Кримське (29-й блокпост).

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У штабі АТО також зазначили, що 31-й блокпост не утримується бойовиками.

20 січня бойовики атакували 31-й блокпост, що розташований на Бахмутській трасі на Луганщині. Наступ бойовиків на 31-й блокпост зупинили, але у результаті бою силам АТО довелось відійти від 31-го блокпосту до опорного пункту.