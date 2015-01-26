Страшилки бойовиків: На 31-му блокпосту перебував український підрозділ "Рабовласник"

Інтерв'ю з "правоохоронцем" з'явилося на сепаратистському ресурсі "Народний фронт", передає Інформатор.

За його словами, на 31-му блокпосту Збройних Сил України знаходився цілий підрозділ з шевронами "Рабовласник".

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"Вони приїхали брати нас в рабство... Хлопці розповідають, що коли батько проводжає сина в армію, він каже: "Ти ж давай, квартиру собі отримай, пару рабів", - розповідає казки "міліціонер".