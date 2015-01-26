У боях між Авдіївкою і Опитним силовики захопили танк і БМП бойовиків - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

Крім того, за його словами, під артудар українських військ потрапила бронегрупа терористів, що складається з 3 танків, 6 бойових броньованих машин і 5 вантажівок. Знищені танк і «Урал». Вцілілі терористи відступили до Горлівки.

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