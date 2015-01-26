В Станиці Луганській в результаті обстрілу бойовиками загинули 2 мирних жителі

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, сьогодні бойовики обстріляли Станицю Луганську і прилеглі селища з "Градів". Найбільше постраждали селище Артема та мікрорайон райцентру Стара Кондрашівка.

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У селищі Артема є пошкоджені та зруйновані будинки, інформація про потерпілих з'ясовується.

У Старій Кондрашівці кілька снарядів потрапили в загальноосвітню школу №1 (школа давно закрита через постійні обстріли). Місцевих жителів тут практично не залишилося, майже всі виїхали в безпечні регіони.

На жаль, не обійшлося без жертв серед мирного населення в результаті обстрілу в центральній частині Станиці загинули дві людини, їх персональні дані зараз з'ясовуються.

У райцентрі вже майже тиждень немає електроенергії та центрального водопостачання. Газопостачання здійснюється з перебоями і не у всіх мікрорайонах.