"Відірвали, відбили й забрали": опубліковано свіжі фото окупованої Горлівки

Місцевий житель показав розруху в окупованій Горлівці.

Житель тимчасово непідконтрольної Україні Горлівки Донецької області Михайло показав свіжі фото з окупованого міста.

Почав він з двох автосалонів, точніше, з того, що від них залишилося на сьогодні, передають "Донецкие новости".

"Вибиті вікна, паркан, зачинені ворота, дика поросль, бур'яни...", – коментує автор першу точку огляду.

"Друга локація – "Автотехцентр". Якби не вивіска, то нічого спільного з авто й технікою взагалі... Тут стекол немає взагалі. Вхід вільний, але охочих немає... Все, що мало хоч якусь цінність, відірвали, відбили і забрали", – продовжує Михайло.

Далі – Горлівський машинобудівний завод. "Те, чим став завод, ви оціните самі. Думаю, мої коментарі тут нічого не змінять. Одні скажуть, що завод ось-ось "запустять", що провели інвентаризацію і т. д. Інші побачать металеві кістяки та вибиті вікна порожніх приміщень... Я не буду нікого переконувати, дорослі люди", – зазначає горлівчанин.

Зазначимо, що Горлівський машзавод припинив роботу влітку 2014 року, його захопили терористи, які влаштували в цехах підприємства військову базу.

Далі Михайло демонструє селище в районі машзаводу – розграбований магазинчик на зупинці, школу, занедбаний стадіон, поліклініку, зруйновані будівлі. Навколо розруха, зате пам'ятник Сергію Кірову побілений і покритий "позолотою".

"Машинобудівний коледж, що розташований у глибині, в суботу взагалі безлюдний. По вулиці не зустрічав жодної людини. Школа з доглянутим фасадом і сірістю бічних "не парадних" стін. Поліклініка виглядає цілком пристойно. Пожежна частина. Машини напоготові. Пам'ятник Кірову з відреставрованим обличчям блищить, як мідний самовар... І напис у підземному переході "Це все сон...", – резюмує горлівчанин.

Як повідомляв УНІАН, в окупованій Горлівці почалися звільнення бюджетників, які відмовилися напередодні брати участь у "виборах" ватажка "ДНР".