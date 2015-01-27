В районі Горлівки противник зосередив близько 22 танків та майже 2 тисячі бойовиків - Тимчук

У районі Горлівки противник зосередив ударну тактичну групу у складі 2 тисяч чоловік.

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір», повідомляє координатор групи Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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«У Горлівській «кишці» навпроти Вуглегірська і Світлодарська противник продовжує зосереджувати ударну тактичну групу, намагаючись підготувати удар по тилах плацдарму», - говориться в повідомленні.

За даними ІС, «у складі групи на даний момент - до 22 танків і 34 ББМ, зведених у три тактичні підрозділи, загальна кількість живої сили противника в цьому районі (включаючи Єнакієве) досягає 2 000 чоловік».