Силовики знищили танк та 60 бойовиків – ОК "Північ"

Про це повідомляє прес-центр оперативного командування «Північ» Збройних сил України у Facebook.

«Завдяки злагодженим та вмілим діям усіх підрозділів оперативного командування «Північ» у районах Сміле, Весела Гора було знищено 1 танк та до 60 бойовиків, близько 300 отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

«За добу зафіксовано 38 обстрілів. По особовому складу, який виконує бойові завдання в районі населеного пункту Щастя, бойовики здійснили 10 вогневих уражень з РСЗВ, ствольної артилерії, озброєння танка та стрілецької зброї та чотири рази бандити гатили по Щастю і Луганській ТЕС з БМ-21 «Град», в результаті чого місто залишилось без світла та опалення», - зазначає ОК «Північ».

Читайте такожСили АТО відбили атаку під Майорськом, бойовики відступили – штабТакож повідомляється, що «сім разів обстрілів зазнав особовий склад, який виконує бойові завдання в районі населеного пункту Станиця Луганська, двічі були обстріляні блокпости в районі населених пунктів Кримське, Ольхове, Трьохізбенка. Також обстрілів зазнали Кряківка, Нижньотепле, Капітанове, Нижне, Макарове».

Бандити 11 разів відкривали вогонь з РСЗВ БМ-21 «Град», 21 раз - зі ствольної артилерії та мінометів, в інших випадках - з озброєння танка та стрілецької зброї.