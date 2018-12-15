На Харківщині пройшли навчання резервістів першої черги мобілізації (фоторепортаж)

Збори проходять у формі єдиного стрілецького дня в кількох куточках області.

Під час цієї наради будуть проводитися заняття з вогневої, тактико-спеціальної та медичної підготовки, а також за іншими напрямами військового навчання.

Практичні заняття організовані на базі військових полігонів бойових частин Збройних Сил України та Національної Гвардії України, пише "Об'єктив".

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За словами військового комісара Харківського обласного військового комісаріату Юрія Калгушкіна, в перший день занять свої професійні навички вдосконалили більше тисячі військовозобов'язаних і резервістів.

Керівниками на навчальних місцях призначено найбільш підготовлених військовослужбовців з бойовим досвідом. Також на громадських засадах в організації зборів залучалися інструктори різних військово-спортивних та військово-патріотичних об'єднань.

Збори триватимуть до 22 грудня.