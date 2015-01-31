В Україні відкрили 1,3 тис. справ за ухилення від військової служби
В Україні на сьогодні відкрито 1336 кримінальних проваджень проти 7472 військовослужбовців за ухилення від проходження військової служби.
Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник міністра оборони України Іван Руснак заявив під час слухань у Комітеті ВР з питань нацбезпеки і оборони на тему: “Шляхи підвищення мотивації громадян до проходження ними військової служби в складі підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України”.
Руснак зазначив, що наявна в чинному законодавстві невідповідність суворості покарання за скоєння військових правопорушень рівню їх соціальної небезпеки в умовах особливого періоду негативно впливає на якість виконання військовими частинами завдань за призначенням та хід проведення мобілізації.
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“Порушено на сьогоднішній день 1336 кримінальних проваджень проти 7472 військовослужбовців за злочини, пов'язані з ухиленням від проходження військової служби”, - сказав він.
За вказаними правопорушеннями прийнято 160 рішень суду, з яких більшість вироків — це накладання штрафів та умовне обмеження волі.