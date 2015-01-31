В Україні відкрили 1,3 тис. справ за ухилення від військової служби

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник міністра оборони України Іван Руснак заявив під час слухань у Комітеті ВР з питань нацбезпеки і оборони на тему: “Шляхи підвищення мотивації громадян до проходження ними військової служби в складі підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України”.

Руснак зазначив, що наявна в чинному законодавстві невідповідність суворості покарання за скоєння військових правопорушень рівню їх соціальної небезпеки в умовах особливого періоду негативно впливає на якість виконання військовими частинами завдань за призначенням та хід проведення мобілізації.

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“Порушено на сьогоднішній день 1336 кримінальних проваджень проти 7472 військовослужбовців за злочини, пов'язані з ухиленням від проходження військової служби”, - сказав він.

За вказаними правопорушеннями прийнято 160 рішень суду, з яких більшість вироків — це накладання штрафів та умовне обмеження волі.