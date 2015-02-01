У Дебальцевому в результаті обстрілу автобуса поранено 9 мирних жителів (відео)
17:15, 01 лютого 2015Війна
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У Дебальцевому обстріляли людей, які збиралися виїхати з міста, постраждалих доставлено до міськлікарні Артемівська.
REUTERS
Про це у Facebook написав начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
"Сьогодні, у Дебальцевому в 14.50 в результаті прямого попадання снаряда з боку бойовиків частково зруйновано будівлю міськвиконкому по вул. Радянській, 81. В цей час біля будівлі збиралися мирні жителі для подальшого виїзду з міста. Поранено 9 людей, постраждалих доставлено до міськлікарні Артемівська. Загиблих немає", - повідомив він.
В центрі Дебальцевого бойовики розстріляли з "Градів" автобус
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Також в результаті обстрілу пошкоджено адмінбудівлі управління залізниці та міськвідділу міліції.
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