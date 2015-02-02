Голова Донецької ОДА через обстріл Дебальцевого планує відключити Донецьку електрику



Про це очільник області Олександр Кіхтенко повідомив в інтерв'ю "ОстроВу".

"Після такого варварського обстрілу Дебальцевого я всерйоз задумався про те, що треба відключити від електроенергії Донецьк. І дав доручення, щоб мені підготували довідку, можна це, чи ні, зробити технічно", - сказав голова Донецької ОДА.

Кіхтенко зазначив, що влада зверталася до терористів 8-10 разів по лінії ОБСЄ, щоб дали коридор, дали можливість відновити світло.

"А у відповідь: нічого, померзніть! І це ті люди, які називають себе гордо Донецька народна республіка", - сказав голова Донецької облдержадміністрації.

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Крім того, за даними Кіхтенка, близько 40% жителів Дебальцевого перейшли на бік ДНР, і тепер ці люди ведуть обстріл своїх рідних і близьких, які залишилися в місті.

"І найсумніше, що по Дебальцевому веде вогонь ще й артилерія Луганської народної республіки. Тобто, сьогодні луганські вбивають донецьких», - сказав Кіхтенко.

Донецький губернатор підкреслив, що безпосередньо в Дебальцевому немає позицій українських військ.

«У тому ж Дебальцевому (я кілька днів тому був там), немає позицій української армії. В Дебальцевому немає ніяких укріплень, там немає ніяких вогневих позицій артилерії. Воно все поруч, але не Дебальцевому. А вогонь ведуть саме по Дебальцевому і вбивають мирних жителів. Сьогодні там немає світла, ні тепла, ні води, люди сидять у підвалах, неможливо людей поховати...», - повідомив Кіхтенко.