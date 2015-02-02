Голова Донецької ОДА через обстріл Дебальцевого планує відключити Донецьку електрику
Донецька обласна державна адміністрація вивчає можливість відключення Донецька від електропостачання через безперервні обстріли терористами Дебальцевого.
Про це очільник області Олександр Кіхтенко повідомив в інтерв'ю "ОстроВу".
"Після такого варварського обстрілу Дебальцевого я всерйоз задумався про те, що треба відключити від електроенергії Донецьк. І дав доручення, щоб мені підготували довідку, можна це, чи ні, зробити технічно", - сказав голова Донецької ОДА.
Кіхтенко зазначив, що влада зверталася до терористів 8-10 разів по лінії ОБСЄ, щоб дали коридор, дали можливість відновити світло.
"А у відповідь: нічого, померзніть! І це ті люди, які називають себе гордо Донецька народна республіка", - сказав голова Донецької облдержадміністрації.
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Крім того, за даними Кіхтенка, близько 40% жителів Дебальцевого перейшли на бік ДНР, і тепер ці люди ведуть обстріл своїх рідних і близьких, які залишилися в місті.
"І найсумніше, що по Дебальцевому веде вогонь ще й артилерія Луганської народної республіки. Тобто, сьогодні луганські вбивають донецьких», - сказав Кіхтенко.
Донецький губернатор підкреслив, що безпосередньо в Дебальцевому немає позицій українських військ.
«У тому ж Дебальцевому (я кілька днів тому був там), немає позицій української армії. В Дебальцевому немає ніяких укріплень, там немає ніяких вогневих позицій артилерії. Воно все поруч, але не Дебальцевому. А вогонь ведуть саме по Дебальцевому і вбивають мирних жителів. Сьогодні там немає світла, ні тепла, ні води, люди сидять у підвалах, неможливо людей поховати...», - повідомив Кіхтенко.