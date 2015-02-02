Сили АТО за добу знищили майже 200 бойовиків - штаб
09:17, 02 лютого 2015Війна
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За попередніми даними, 1 лютого бойовики втратили 180 бойовиків вбитими та 248 пораненими.
REUTERS
Окрім того, терористи недорахувалися чотирьох гармат, повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
«Ніч на понеділок минула неспокійно, російсько-терористичні війська не припиняли обстрілювали позиції сил АТО та населені пункти. З артилерії бойовики обстріляли Дебальцево, Нікішино, Чернухіне, та тричі Золоте. З 21.00 до 21.30 в районі Юнокомунарівська працював ворожий снайпер», - йдеться у повідомленні.
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Поблизу населеного пункту Ленінське бойовики намагалися штурмувати позиції сил АТО, але, під вогнем українських військових, відступили. Також з БМ-21 “Град” бойовики вкотре обстріляли Дебальцево.
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