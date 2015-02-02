Спроби бойовиків взяти Дебальцеве захлинулися - штаб АТО
00:00, 02 лютого 2015Війна
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Спроби проросійських бойовиків атакувати та знешкодили сили АТО у Дебальцевому провалилися.
REUTERS
Про це Українській правді заявив керівник ІАЦ РНБО Андрій Лисенко.
"Українським військовим вдалося зупинити спроби російських найманців - їхні атаки захлинулися", - заявив речник РНБО.
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При цьому він підкреслив, що місто перебуває під повним контролем українських сил. Разом з тим Лисенко підтвердив, що Дебальцеве також постійно щільно обстрілюється з боку бойовиків.
Разом з тим, говорячи про Вуглегірськ, речник РНБО зазначив, що терористи опинилися там у "вогневій пастці".
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