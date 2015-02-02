З 09:00 припинився артилерійський обстріл Дебальцевого - Матюхін

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу скайпом повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін.

Зокрема, він розповів, що в понеділок після 6:00 Дебальцеве було обстріляно з артилерії і реактивних систем залпового вогню.

"Наразі, після 9-ї години, знову стихло, але по околицям міста чути як стріляють, тобто це - Чорнухіне та інші міста, які знаходяться неподалік від Дебальцеве", - повідомив він.

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Раніше в Інформаційному Спротиві повідомили, що бойовики перейшли до тактики «витіснення» українських військ в районі Дебальцевого.

«Від спроб створення котла шляхом перерізання шляхів постачання біля «горловини» плацдарму, противник перейшов до тактики «витіснення» українських військ з даного району. Удар наноситься з двох напрямів, які сходяться, через н. п. Чорнухине та Вуглегірськ безпосередньо на Дебальцеве з метою змусити українські підрозділи, які знаходяться в самому місті і південніше його, відійти на північ», - повідомив координатор групи Дмитро Тимчук.