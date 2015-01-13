Бойовики обстрілюють Донецьк з важкої артилерії, загинули дві людини

Ніч у Донецьку минула напружено. Звуки пострілів та вибухів важких гармат були чутні практично у всіх районах міста.

Про це повідомляється на сайті Донецької міської адміністрації.

В результаті бойових дій загинули 2 людини, були поранені 3 людини.

"Вчора о 23.45 сталася аварійна зупинка Донецької фільтрувальної станції. За минулу добу виправлено 31 несправність на водопровідних та 47 аварій на каналізаційних мережах", - йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що сьогодні аварійні бригади працюють у Будьонівському районі по вулиці Травневій, у Ворошиловському районі по проспекту 25-річчя РСЧА , В Кіровському районі по вулиці Коротченка, в Куйбишевському районі по вулиці Правди, в Ленінському районі по вулиці Одеській і в Петровському районі по вулиці Лесі Українки.

Станом на 11.00 в місті чутна робота важкої артилерії.