Поруч із автобусом під Волновахою вибухнула ракета – ОБСЄ

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявили в ОБСЄ. Її спостерігачі відвідали 13 січня місце загибелі людей в автобусі. Спостерігачі були присутні при тому, як з автобуса діставали два тіла загиблих. Місце вибуху ракети, за їхніми оцінками, було за 12-15 м від автобуса. У лікарні у Волновасі їм підтвердили, що 10 людей в автобусі загинули одразу, ще двоє – пізніше в лікарні.

За пропозицією спостерігачів ОБСЄ співголови Спільного центру контролю і координації, генерал-майори Збройних сил України і Росії, а також ватажки угруповання «ДНР» погодилися провести спільне розслідування, яким керуватиме Спільний центр, йдеться в повідомленні.

Місія ОБСЄ, зі свого боку, обіцяє продовжити власні спостереження і оприлюднити власні висновки з приводу цього інциденту.

За даними українських силовиків, 12 людей загинули (10 на місці, а двоє померли в лікарні) і були поранені ще 17 людей в автобусі, а також двоє українських силовиків, коли блокпост «Київ-2» в Бугасі неподалік Волновахи був обстріляний з установок «Град» із захопленого терористами Докучаєвська на Донеччині. Бойовики стверджують, що не причетні до обстрілу, а автобус знищили українські військові – або обстрілом із «Градів» (свого власного блокпосту), або розстрілом зі стрілецької зброї, або підривом спрямованої протипіхотної міни. Факт обстрілу блокпосту з «Градів», коли там перебував автобус, зафіксувала камера стеження. За даними очевидців, кратер від ракети «Града» свідчить, що ракети запустили якраз із напрямку, де розташований Докучаївськ.

Читайте такожОпубліковані списки загиблих і постраждалих під ВолновахоюЗаяви терористів про непричетність пролунали після того, як спершу вони вихвалялися у соціальних мережах про «успішне знищення» українського блокпосту під Волновахою. Коли стало відомо про загибель цивільних, ці повідомлення почали знищувати – так само, як це було після збиття малайзійського авіалайнера у липні.