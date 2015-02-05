Протягом доби в зоні АТО загинули п'ять військових, 29 - поранені

Упродовж доби на Донбасі загинуло п’ятеро військовослужбовців, 29 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"Через бойові зіткнення та атаки ми втратили п’ятьох наших воїнів, ще 29 отримали поранення різного ступеня", - сказав Лисенко.