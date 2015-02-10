З'явилися нові фото зруйнованого Донецького аеропорту

Знімки блогер Ілля Варламов опублікував у своєму «Живому журналі».

«Перед Євро-2012 року, що проходив на Україні, розпочалася масштабна реконструкція (аеропорту - ред.), яка обійшлася в 875 млн доларів. Побудували новий семиповерховий термінал з пропускною здатністю 3100 пасажирів на годину, неподалік планували побудувати виставковий центр і бізнес-місто. Війна порушила всі ці плани: з 26 травня аеропорт призупинив роботу. По ньому пройшла лінія фронту, йшли постійні бої за контроль над його частинами. Довгий час термінали займали українські військові, яких за стійкість прозвали «кіборгами». В ході боїв він був повністю зруйнований, рано чи пізно все доведеться відбудовувати заново», - написав Варламов.

Читайте такожУ Донецькому аеропорту знайдений живим український військовослужбовець - штаб АТО

Як повідомляв УНІАН, 21 січня бойовики посилили атаки на Донецький аеропорт, який утримувався українськими військовослужбовцями з 26 травня 2014 р. В результаті бойових дій за кілька днів протистояння була повністю зруйнована інфраструктура аеропорту, у зв'язку з чим прийнято рішення про відвід українських військовослужбовців. 29 січня в Генштабі ЗСУ заявили, що Донецький аеропорт втратив своє стратегічне значення в результаті руйнування, і тому утримувати цей об'єкт не було військової необхідності.