Під Маріуполем були атаковані позиції сил АТО в районі 14 блокпосту

Прес-офіцер штабу "М" Дмитро Чалий повідомив, що прямої атаки на Маріуполь немає, пише 0629.

Пізніше Чалий пояснив, що з артилерії атаковані позиції сил АТО в районі 14 блокпосту.

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Раніше сьогодні повідомлялося про початок контрнаступальної операції під Маріуполем, за підсумками якої лінія фронту була відсунута від міста на 20 кілометрів, заявили в РНБО.