Лінію фронту відсунули від Маріуполя на 20 кілометрів - Турчинов

20:10, 10 лютого 2015
Війна
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Турчинов заявив, що це за останні місяці перший найбільш вдалий наступ Збройних сил і Нацгвардії. 

REUTERS

За сьогодні, 10 лютого, українські військові відсунули лінію фронту від Маріуполя на 20 кілометрів та сильно зміцнили оборону регіону. 

Про це повідомив Секретар РНБО Олександр Турчинов, повідомляє Громадське радіо.

"Сьогодні зранку підрозділи Національної гвардії, в авангарді яких працював полк спеціального призначення "Азов" прорвали оборону російсько-терористичних угрупувань і перейшли в наступ. Під час наступу були взяті міста Павлополь, Комінтернове, Широкове та інші. Ми відідвинули лінію бойових дій на 20 кілометрів від нашого міста, фактично захищаючи його від артилерійських обстрілів і достатньо сильно зміцнюючи оборону цього регіону. Хочу сказати, що це за останні місяці, мабуть, перший найбільш вдалий наступ Збройних сил і Нацгвардії. І я хочу відзначити в першу чергу і командирів і бійців полку спецпризначення "Азов"",  - сказав Турчинов.

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Як повідомляв УНІАН, українські силовики розбили російсько-терористичні угрупування навколо Маріуполя, ворогу завдано серйозних втрат.

"Ворогу нанесені дуже серйозні бойові втрати. Розбивши російсько-терористичні угрупування навколо Маріуполя, наші війська забезпечили надійну оборону міста, захистивши від артилерійських обстрілів мирних жителів", - наголосив Турчинов.

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