Артемівськ обстріляли касетними боєприпасами - журналіст

«За попередніми даними, обстріл провели касетними мінами, це касета була. Є інформація про сімох поранених та двох загиблих», – повідомив журналіст Петро Задорожний Громадському ТВ.

Також повідомляється, що у місті пошкоджений газопровід.

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