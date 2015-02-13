Артемівськ обстріляли касетними боєприпасами - журналіст
19:08, 13 лютого 2015Війна
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Місто Артемівськ у Донецькій області обстріляли з «Градів» касетними мінами.
Місто Артемівськ у Донецькій області обстріляли з «Градів» / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
«За попередніми даними, обстріл провели касетними мінами, це касета була. Є інформація про сімох поранених та двох загиблих», – повідомив журналіст Петро Задорожний Громадському ТВ.
Також повідомляється, що у місті пошкоджений газопровід.
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Раніше начальник Головного управління МВС України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомляв, що внаслідок обстрілу Артемівська із "Градів" загинула семирічна дитина.
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