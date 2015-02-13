Бойовики обстріляли Артемівськ, є жертви (фото, відео)

Бойовики обстріляли Артемівськ з "Граду", загинула 7-річна дитина.

Про це повідомив у Facebook начальник Головного управління МВС України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

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За його словами, «влучення у районі школи № 4 на вул. Загородня, 22. Загинула дитина, 7 років. На місці працює слідчо-оперативна група Артемівського міськвідділу міліції».