Захарченко заявляє про невизнання Мінських угод , бойовики ведуть безперервний вогонь по Дебальцевому - РНБО

Про це йдеться у заяві прес-служби РНБО, переданій УНІАН.

«Російсько-терористичні війська, не маючи можливості прорвати оборону українських військових, другу добу поспіль ведуть артилерійський вогонь по житлових кварталах Дебальцевого з використанням важкої гаубічної артилерії та систем залпового вогню», - підкреслюється в заяві.

«Супутники спостереження зафіксували чорну димову хмару, що закриває все місто», - наголосили в РНБО, додавши, що «навіть знімки з космосу фіксують масштабність злочинів проти людяності російських військових та підконтрольних їм терористичних угруповань».

Читайте такожБойовики знищують Дебальцеве, місто горить - МВС«Незважаючи на Мінські домовленості, вони намагаються зрівняти з землею Дебальцеве, усвідомлюючи те, що в місті залишилось багато мирних жителів. Більше того, представник терористичної організації ДНР Олександр Захарченко заявляє про невизнання Мінських домовленостей та продовження бойових дій, зокрема, ведення вогню по Дебальцевому, що є ще одним доказом неприхованих спроб РФ та підконтрольних їй терористів зірвати домовленості із припинення вогню та мирного шляху зупинення агресії», - підкреслили в РНБО.