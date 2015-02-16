Російсько-терористичні війська перекидають техніку в район Горлівки - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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«Противник провів перегрупування своїх сил. У район Горлівки перекинуто 2 батальйонні тактичні групи російсько-терористичних військ, зміцнені окремою бронегрупою (в цілому близько 900 осіб, 25 танків, 32 ББМ, до 20 одиниць автотранспорту, 2 мінометні батареї, 2 батареї стволової артилерії - 6 гаубиць Д-30 і 6 протитанкових гармат МТ-12)», - пише військовий експерт.