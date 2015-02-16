Сапери за три тижні знешкодили 679 боєприпасів на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожНа звільнених територіях Донбасу знешкоджено майже 32 тисячі боєприпасів"Триває відновлення мирного життя на Донбасі. З 28 січня піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучили 679 боєприпасів на сході країни та обстежили майже 20 га територій. Насамперед були вилучені та знешкоджені реактивні та артилерійські снаряди, гранати, мінометні міни, осколкові гранати, касетні елементи та протитанкові гранати", - поінформував Лисенко.