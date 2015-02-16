Широкине розділене на дві частини буферною зоною - комбат «Азова»

Про це розповів комбат "Азова" Андрій Білецький, повідомляє Еспресо.TV.

"Вчора вивозили останніх людей, ще раз пройшли через село, знайшли 10 осіб тих, хто не хотіли йти. Мирних жителів на даний момент в селі немає", - повідомив він, при цьому уточнивши, що даних про загиблих цивільних у нього немає, село ж зруйновано на 60-70% артилерійським вогнем бойовиків.

Однак Білецький розповів, що в Широкино багато тіл бойовиків і санітарна ситуація на межі катастрофи.

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"Ситуація перемир'я, коли вночі відтягнули за наказом бронетехніку і перестала працювати артилерія, і так як бій був нічний і вибудувати повноцінну лінію оборони не було можливості, ворог завів невелику групу людей, і зараз на східній частині села фактично знаходиться противник. Західну частину села, домінуючі висоти, займають наші сили. Центр села є своєрідною буферною зоною ", - розповів він про обстановку в Широкино.

Білецький уточнив, що в перший же день перемир'я бойовики завели в село два танки, БМП, і з ними вранці атакували наші позиції.