Бойовики перекидають живу силу і техніку у бік Новоазовська, Широкиного і Перевальська - Тимчук

11:14, 19 лютого 2015
Війна
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Через Краснодон в бік Перевальська перекинуто 11 критих вантажівок і 5 ББМ.

REUTERS

Російсько-терористичні війська перекидають живу силу і техніку у бік Новоазовська, Широкиного і Перевальська.

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"На приморському напрямі супротивник перекидає в район північніше Новоазовська підкріплення (до 100 осіб і близько 7 одиниць бронетехніки). До н.п. Широкине підтягуються тактичні резерви і не припиняється обстріл із стрілецької зброї", - написав він.

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Крім того, супротивник продовжує перегрупування сил і засобів всередині Первомайсько-Алчевського виступу. Через Краснодон у бік Перевальська перекинуто 11 критих вантажівок і 5 ББМ.

Водночас, підкреслює Тимчук, "нібито відведені з лінії розмежування сторін бронетехніка і артилерійське озброєння (калібр понад 100-мм) російсько-терористичних військ поблизу Луганська, про які раніше повідомляла група ІО, просто відведені на базу бойовиків на південь від Луганська".

Допис by Dmitry Tymchuk.

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