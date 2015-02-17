ОБСЄ зафіксувала дві колони української техніки, які рухалися від лінії розмежування

Про це йдеться у щоденному звіті СММ за 16 лютого.

"СММ у двох випадках спостерігала військову техніку ЗСУ, яка рухалася від лінії розмежування", - сказано у звіті.

Читайте такожОБСЄ вимагає доступу до всіх територій Донбасу В одному випадку дорогою до Краматорська СММ зафіксувала колону з семи БМП і п'яти вантажівок "Урал" (одна везла зенітну установку ЗУ-23), які рухалися на захід.

У другому - між Артемівськом і Соледаром було зафіксовано три танки Т-64, які рухалися від Дебальцевого до Слов'янська.