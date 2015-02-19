Західні журналісти поставили під сумнів дані Генштабу щодо втрат ЗСУ при відступі з Дебальцевого

Західні журналісти, які висвітлюють події на сході України, ставлять під сумнів дані, озвучені українським Генштабом щодо втрат ЗСУ при відступі з Дебальцевого.

Останні, за словами заступника начальника Генерального штабу України ЗСУ Геннадія Воробйова, склали 6 осіб, повідомляє Голос Америки.

"Порошенко каже про 6-ох загиблих при відведенні військ з Дебальцевого. Медик, з яким я розмовляю зараз, каже, що на його очах підірвали три вантажівки, в яких знаходились десятки людей", - пише у Twitter Джеймс Марсон, заступник голови Московського бюро видання The Wall Street Journal.

Poroshenko says six were killed in the Debaltseve pull out. A medic I am talking to said he saw three trucks blown up with dozens in them. — James Marson (@marson_jr) February 18, 2015

При цьому матеріал зазначеного видання, присвячений обставинам відступу з Дебальцевого, наводить і інші свідчення, які ставлять під сумнів озвучені керівництвом військових цифри втрат.

Так видання наводить слова українського військового на ім'я Ігор, який зараз перебуває у лікарні в Артемівську.

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Ось що відбулось на його очах :

"Відступ не був організованим. Машини обганяли одна одну. За нами гналось БМП сепаратистів. 16-ох хлопців з нашої вантажівки буквально викосило вогнем кулемета", - цитує видання слова українського солдата.

Співрозмовники видання також заявили, що відступ українських сил не був організованим.

"Це не був відступ. Відступ підтримує артилерія, а відбувається все по підготовленому маршруту. Нас залишили", - розповів Ігор.

Ukrainian soldier on Debaltseve: “It wasn’t a withdrawal. ... They abandoned us." http://t.co/xgQDNyao7x — James Marson (@marson_jr) February 18, 2015

Джеймс Марсон, заступник голови Московського бюро видання The Wall Street Journal, також сьогодні писав у твіттері, що солдати, які вибрались із оточення, спростовують інформацію про те, що отримали наказ про відступ з Києва.

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"Речник Порошенка каже про наказ відступати. Солдати ж кажуть, що наказ дав командир через наступ бойовиків... Один офіцер розповів, що почав вивід солдатів після втрати останнього БМП. Наказу від командування не отримав, бо рація не працювала", - твітить Марсон.

Ambulance being towed on Debaltseve-Artemivsk road. All rather chaotic. Two vehicles just smashed into each other pic.twitter.com/DCGJY8hY1t — James Marson (@marson_jr) February 18, 2015