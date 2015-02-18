В Генштабі назвали перші офіційні втрати під Дебальцевим
20:23, 18 лютого 2015Війна
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Під час наради з президентом в Артемівську повідомили перші офіційні дані про втрати серед українських військових на дебальцевському плацдармі – 22 загиблих (шестеро – при виході з оточення) та більш ніж 150 поранених.
REUTERS
Про це повідомив перший заступник начальника Генерального штабу України ЗСУ Геннадій Воробйов, повідомляє Громадське.
«В цілому за останні три дні боїв у лікарню Артемівська надійшло 137 поранених військовослужбовців, 18 – МВС, 3 – Нацгвардії. Всього за останні дні важких боїв загинуло 22 військовослужбовці, з них шестеро – під час організованого виходу з Дебальцевого», - заявив Воробйов.
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Раніше президент повідомляв, що з Дебальцевого вже виведено 80% особового складу зі зброєю та технікою.
Вдень джерела Громадського в Артемівську повідомили про близько 170 поранених.
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