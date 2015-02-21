Генштаб підписав план відведення озброєнь

Як повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ, цей документ був погоджений з "особами, які брали участь у підписанні Мінських угод", тобто в тому числі з "ДНР" і "ЛНР".

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"План складається з пунктів, що передбачають конкретні заходи з припинення вогню і відведення важкої військової техніки від лінії розмежування. Згідно з цим планом, озброєння будуть відводитися одночасно обома сторонами конфлікту. З української сторони документ підписав генерал-майор Олександр Розмазнін, з російського - генерал-полковник Олександр Лєнцов", - сказано в повідомленні.