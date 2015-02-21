Пентагон заявляє про сплеск повітряної активності Росії над територією України
19:04, 21 лютого 2015Війна
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Фахівці Пентагону помітили сплеск російської повітряної активності над територією України.
REUTERS
Як передає Голос Америки, про це заявив речник Міністерства оборони США Стів Воррен.
«Ми спостерігаємо продовження російського втручання на територію України, і ми зафіксували сплеск російської повітряної активності вздовж всього регіону», - зазначив він.
За словами Воррена, фахівці Пентагону мають інформацію, що незважаючи на підписання Мінських домовленостей, постачання російського обладнання в Україну не сповільнюється. Він також додає, що російські дії спрямовані на дестабілізацію України.
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