Пентагон заявляє про сплеск повітряної активності Росії над територією України

Як передає Голос Америки, про це заявив речник Міністерства оборони США Стів Воррен.

«Ми спостерігаємо продовження російського втручання на територію України, і ми зафіксували сплеск російської повітряної активності вздовж всього регіону», - зазначив він.

За словами Воррена, фахівці Пентагону мають інформацію, що незважаючи на підписання Мінських домовленостей, постачання російського обладнання в Україну не сповільнюється. Він також додає, що російські дії спрямовані на дестабілізацію України.

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