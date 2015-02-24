"Моторола" поскаржився на жителів Донбасу, які не хочуть воювати проти України

Відеозапис із такими його заявами, розміщений в мережі інтернет, пише Українська правда.

"Якби кожен житель Донбасу… який перебуває на території Росії, Білорусії або Польщі, взяв би в руки зброю й приїхав би сюди, тоді б мене й Гіві менше б обвинувачували в тому, що нашій стороні воюють якісь російські терористи", - сказав він.

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"Тому що люди реально їдуть із якоюсь ідеєю нової Росії там, вони захищають вибір народу, беруть у руки зброю. А ті, хто виїхав під приводом вивозу родини, вони зараз перебувають у Росії, працюють на будівництвах, і я не думаю, що в них рівень життя настільки сприятливий, що вони із задоволенням там перебувають" — додав він.

"Коли сюди приїхав, я залишив свою родину там, я приїхав сюди рік тому. А зараз люди, яких приїхав захищати я, сидять фактично в мене вдома, отримують якісь гроші…" — сказав він.

Крім того, він поскаржився, на співробітників "Беркута", які стояли на Майдані.

"Ознаменування війни почалося, коли масово почали тікати провоохоронні органи, такі, як "Беркут", які були на Майдані й зараз успішно влаштовуються на службу в РФ", - сказав він.

"Я от був у Криму. Основна маса транспортних засобів, особливо такі, як "Bentley", "Maserati", - це все була "Донецька Республіка", донецькі номери. Я вважаю, що люди, які вивезли свої капітали, які зараз у шоколаді, перебувають зараз у Криму", - додав "Моторола".