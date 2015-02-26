За минулу добу бойовики сім раз обстріляли позиції військових - прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у четвер, 26 лютого, на сторінці Facebook.

"За добу бандити 7 раз обстріляли позиції сил АТО і мирні населені пункти зі стрілецької зброї, двічі з танків і один раз з мінометів. Також зафіксовано дві бойові сутички, під час яких штурмові дії противника було відбито", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, у прес-центрі уточнили, що ніч в зоні АТО була неспокійною лише на Донецькому напрямку.

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"Тут з 22 до 23 години ночі поблизу шахта Бутівка терористи безуспішно атакували позиції українських воїнів. А з 23:45 майже годину ворог обстрілював населений пункт Піски зі стрілецької зброї", - розповіли в прес-центрі.

Більше порушень режиму припинення вогню вночі не зафіксовано. Без обстрілу ніч пройшла на Маріупольському, Луганському та Дебальцевському напрямках.

Разом з тим, згідно з повідомленням, протягом 25 лютого ворог 7 разів застосовував безпілотники для ведення розвідувальних дій в районі Маріуполя і один раз у Старого Айдара, що в Луганській області.

У прес-центрі також наголосили, що незважаючи на провокації українські військові продовжують утримувати позиції, дотримуються режиму припинення вогню і застосовують зброю лише у відповідь.