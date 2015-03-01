Вночі в зоні АТО було спокійно - прес-центр

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Водночас, починаючи з 18 вечора до 24 години ночі бойовики 5 разів хаотично вели вогонь по позиціях українських військ здебільшого із стрілецької зброї.

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«Так, о 18 та 20 годині на Маріупольському напрямку злочинці обстріляли Широкине, а о 19.30 та 21.45 - селище Луганське поблизу Дебальцевого. Близько опівночі бандформування з танка і гранатомета завдали ударів в сторону Авдіївки, що на Донецькому напрямку», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше прес-центр штабу АТО повідомляв, що обстріли на Луганському, Маріупольському і Дебальцевському напрямках скоротилися.