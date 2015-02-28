Прес-центр АТО: Бойовики посилили обстріл на Донецькому напрямку

Про це повідомляє прес-центр АТО.

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"Тут протягом дня терористи періодично обстрілювали позиції сил АТО. Зокрема по селищу Авдіївка злочинці близько 11:00 дня завдали вогневий удар з артилерії і танків", - сказано в повідомленні.

Також прес-центр АТО повідомляє, що населений пункт Опитне був чотири рази обстріляний з мінометів і гранатометів.

"Крім того, вогонь противника зафіксовано поблизу Березового, Пісків і Водяного", - зазначають у прес-центрі.

Водночас, згідно з повідомленням, обстріли на Луганському, Маріупольському і Дебальцевському напрямках скоротилися.

Раніше УНІАН повідомляв, що за минулу добу на сході не загинув жоден військовослужбовець.