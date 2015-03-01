За добу бойовики більше 30 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його словами, українські піротехнічні підрозділи виявили й знищили 38 вибухонебезпечних предметів, левова частка яких - бойові гранати та міни.

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У ході заходів щодо охорони українсько-молдавського державного кордону поблизу Придністров'я військовослужбовці Національної гвардії й прикордонники виявили схованку зі 102 мінами, які було знищено на місці.