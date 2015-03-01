За добу бойовики більше 30 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб
15:00, 01 березня 2015Війна
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Вночі в зоні проведення антитерористичної операції на сході України спостерігалося затишшя, проте загалом за минулу добу бойовики 34 рази обстріляли практично на всіх напрямках позиції українських військових.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
За його словами, українські піротехнічні підрозділи виявили й знищили 38 вибухонебезпечних предметів, левова частка яких - бойові гранати та міни.
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У ході заходів щодо охорони українсько-молдавського державного кордону поблизу Придністров'я військовослужбовці Національної гвардії й прикордонники виявили схованку зі 102 мінами, які було знищено на місці.
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