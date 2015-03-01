Недалеко від кордону із Придністров'ям виявлена і знищена схованка зі 102 мінами
05:55, 01 березня 2015Суспільство
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Неподалік від Котовська Одеської області поблизу кордону із Придністров'ям бійці Національної гвардії України спільно із прикордонниками виявили та знищили схованку, в якій було 102 міни.
Міни знищили на місці - Нацгвардія / прес-центр АТО
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.
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В НГУ зазначили, що транспортувати міни було небезпечно, тому було прийняте рішення знищити їх на місці. Постраждалих немає.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Донецькій області СБУ виявила в лісосмузі арсенал зброї терористів.
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