Недалеко від кордону із Придністров'ям виявлена і знищена схованка зі 102 мінами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.

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В НГУ зазначили, що транспортувати міни було небезпечно, тому було прийняте рішення знищити їх на місці. Постраждалих немає.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Донецькій області СБУ виявила в лісосмузі арсенал зброї терористів.