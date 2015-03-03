Після активних вечірніх обстрілів ніч у зоні АТО минула відносно спокійно - прес-центр
Сьогоднішня ніч у зоні проведення антитерористичної операції минула відносно спокійно.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
"Починаючи з 21 години, противник хаотично та здебільшого провокативно вів обстріли наших позицій в основному зі стрілецької зброї. Так, неподалік Донецька терористи двічі обстріляли наш опорний пункт поблизу шахти Дутовської. На Артемівському напрямку вогонь вівся по селищам Миронівськ та Майорськ", - повідомили у прес-центрі.
Також уночі бандформування обстріляли з мінометів Авдіївку.
Читайте такожОБСЄ хоче знати, куди саме сторони відвели важке озброєнняЗагалом, протягом ночі починаючи з 21 години 2 березня і до 5 ранку 3 березня противник 6 разів порушив режим тиші.
В той же час, ввечері 2 березня, спостерігалась активізація бойових дій терористів.
"На Донецькому напрямку близько 19 години з мінометів обстріляли Піски. О 20.10 з зенітної установки, а в 20.30 з танку били по Авдіївці. О 20.20 під гранатометний вогонь потрапило Опитне. А близько 8 вечора неподалік Сокольників, що на Луганщині, відбулось бойове зіткнення наших військ з ворогом", - говориться в повідомленні.