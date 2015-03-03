На Донеччині розшукують 28 міліціонерів, які перейшли у так звану "поліцію "ДНР""

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

"Слідчім управлінням прокуратури Донецької області розслідуються кримінальні провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення або участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України стосовно 28 колишніх працівників міліції Донецької області, які перейшли на сторону терористичної організації «ДНР» та наразі працюють у так званій поліції «ДНР»", - сказано в повідомленні прокуратури.

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Повідомляється, що на бік терористів перейшла частина правоохоронців міст Артемівська, Краматорська, Дружківки, Горлівки та Донецька.

На даний час колишні міліціонери оголошені у розшук, є постанови суду про їх затримання.

Також у прокуратурі Донецької області повідомили, що у розшуку перебуває колишній виконуючий обов’язки начальника Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області, якого підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) та ч. 2 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) КК України.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Донеччині судитимуть міліціонера за співпрацю з бойовиками.