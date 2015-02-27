На Донеччині судитимуть міліціонера за співпрацю з бойовиками

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Під час досудового розслідування встановлено, що впродовж травня-червня 2014 року заступник начальника Дебальцевського міськвідділу ГУМВС України в Донецькій області брав участь та сприяв діяльності терористичної організації ДНР. Перебуваючи з табельною зброєю на блокпостах навколо міста, він проводив огляди автомобілів, йдеться в повідомленні.

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Міліціонеру пред’явлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (створення або участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України. Наразі він перебуває під вартою, поінформували в прокуратурі.