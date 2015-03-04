ОБСЄ фіксує обстріли населених пунктів поблизу Донецького аеропорту

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків на брифінгу в Києві.

Читайте такожОБСЄ відзвітувала про склад місії в Україні: більше 450 спостерігачів, з них 70% працюють в зоні АТО

«Коли ми були біля Донецького аеропорту, ми були просто вражені, що обстрілюють невинних жителів прилеглих територій, вони залишаються без газу, без електрики», - заявив він.

«Люди страждають і в самому місті Донецьку. У лікарнях нам розповідають про нестачу лікарських препаратів, про нестачу грошей на зарплату працівникам», - зазначив Боцюрків.

Раніше УНІАН повідомляв, що, згідно з інформацією ОБСЄ, в Дебальцевому не залишилося жодного будинку, який не був би зруйнований чи ушкоджений.