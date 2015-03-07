Найбільш неспокійно - на Донецькому, Артемівському та Іловайському напрямках - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Статистика свідчить, що режим припинення вогню саботується бойовиками. Зокрема, вчора, 6 березня, позиції сил антитерористичної операції було обстріляно з різних видів зброї 46 разів. Також учора відбулося три зіткнення між українськими військовослужбовцями й ворогом. На щастя, всі напади успішно відбито, ми втрат не зазнали», - сказав Лисенко.

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Він зазначив, що в основному бойовики здійснюють провокаційні обстріли українських військових із використанням стрілецької зброї, гранатометів і мінометів. При цьому, за словами Лисенка, найбільш неспокійна ситуація спостерігається на Донецькому, Артемівському та Іловайському напрямках.

«Найбільшу активність бойовиків виявляли неподалік від міста Авдіївка. Вчора наші позиції в районі цього населеного пункту були обстріляні 10 разів. Сьогодні після опівночі - три рази, зокрема о четвертій годині ранку зафіксовано один обстріл ворожою артилерією», - уточнив Лисенко.

Водночас, він підкреслив, що основні зусилля ворог зосереджує на відновленні боєздатності своїх підрозділів, перегрупуванні сил і засобів, а також вдосконаленні системи постачання зброї та боєприпасів.

Як повідомляв УНІАН, із 00.00 15 лютого, згідно з Мінськими домовленостями від 12 лютого, на Донбасі оголошено перемир'я і режим припинення вогню.