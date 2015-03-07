За добу втрат серед українських військових у зоні АТО не було
13:13, 07 березня 2015Війна
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«Вперше за останні кілька місяців у зоні антитерористичної операції внаслідок ворожих обстрілів ні загиблих, ні поранених наших бійців немає. Всі живі-здорові», - сказав Лисенко.
REUTERS
За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених серед українських військовослужбовців не було.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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«Вперше за останні кілька місяців у зоні антитерористичної операції внаслідок ворожих обстрілів ні загиблих, ні поранених наших бійців немає. Всі живі-здорові», - сказав Лисенко.
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