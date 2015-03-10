Бойовики зміцнюють озброєнням і живою силою позиції на передовій

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі. Він зазначив, що бойовики зуміли створити єдину командну структуру так званої "армії Новоросії".

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"Не дивлячись на поділ окупованих територій на "ДНР" і "ЛНР", їх військові формування на даний момент вже перебудовані і мають чітку структуру, в тому числі в сфері оперативного і адміністративного управління, будуються і діють за єдиним планом і єдиним задумом", - написав Дмитро Тимчук.

Він зазначив, що по суті, в ході "перемир'я" військове керівництво РФ провело переформатування бандформувань "ЛНР" і "ДНР" і формувань перекинутих на Донбас російських найманців у цілком боєздатну армію, яка підкоряється єдиній системі командування".

Крім цього, як повідомив Дмитро Тимчук, безпосередньо "на передовій" бойовики підвищують рівень боєздатності за допомогою доукомплектування бойовою технікою та озброєнням, особовим складом. "Також здійснюється проведення комплексу бойової підготовки і накопичення матеріально-технічних ресурсів. Протягом останнього тижня відзначається переміщення від 30 до 80 одиниць бойової техніки і автотранспорту на добу - як з ділянки на ділянку, так і з території РФ на окуповану територію Донбасу", - повідомив Дмитро Тимчук.