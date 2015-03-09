Бойовики обстріляли Широкине з великокаліберної зброї

Про це йдеться в повідомленні штабу оборони Маріуполя в соцмережі.

Читайте такожБойовики почали штурм сил АТО в Широкиному, військові утримують позиції - штаб оборони Маріуполя"Сьогодні під час обстрілу і штурмових дій проти сил АТО в селищі Широкине, противник використовував крім стрілецької зброї і танків ще й 120-міліметрові міномети. Це саме той вид озброєння, який повинен був бути вже відведеним від лінії розмежування, згідно з мінськими домовленостями", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією спікера АТО Андрія Лисенка, 8 березня бойовики 40 раз обстріляли позиції українських військовослужбовців, загиблих серед українських військових немає, четверо отримали поранення.