Бойовики обстріляли позиції сил АТО на ділянці Авдіївка-Піски

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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За його даними, на приморському напрямку бойовики підтягують до переднього краю поповнення живої сили і військової техніки. "Зосереджена на північ Новоазовська тактична група бойовиків отримала поповнення у вигляді 4 танків, 3 БТР-80, 1 БТР-82А, 2 БМП-2 і 4 армійських вантажівок з живою силою", - повідомив Дмитро Тимчук.

Також він зазначив, що відразу в декількох районах Донецька відзначається приховане перекидання артилерійських систем ближче до переднього краю методом "перекату" (невеликими партіями або окремими одиницями). "Артилерія і міномети при цьому ретельно маскуються на позиціях, допуск в райони позицій для місцевого населення заборонений", - написав Дмитро Тимчук.