Бойовики продовжують імітувати відведення техніки – штаб АТО
13:31, 12 березня 2015Війна
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Бойовики продовжують імітувати відведення важкої техніки з лінії розмежування.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.
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“Ситуацію з відведення важкої техніки терористів ми не можемо коментувати, тому що її немає, є імітація — пересування з місця на місце”, - казав Лисенко.
Він зазначив, що головним завданням української сторони сьогодні є моніторинг ситуації для того, щоб не пропустити можливість вірогідного початку наступу ворога.
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