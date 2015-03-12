Бойовики продовжують імітувати відведення техніки – штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

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“Ситуацію з відведення важкої техніки терористів ми не можемо коментувати, тому що її немає, є імітація — пересування з місця на місце”, - казав Лисенко.

Він зазначив, що головним завданням української сторони сьогодні є моніторинг ситуації для того, щоб не пропустити можливість вірогідного початку наступу ворога.